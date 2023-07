Vaticano não media sem pedido das partes, diz enviado do Papa

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/07/2023 - 13:01 Compartilhe

ROMA, 4 JUL (ANSA) – “Sem a busca pela paz, a lógica da guerra apenas cresce.” Essas foram as palavras escolhidas pelo cardeal italiano Matteo Zuppi para definir sua missão como enviado do papa Francisco às capitais ucraniana, Kiev, e russa, Moscou, em meio à guerra entre os dois países.

Em entrevista ao presidente do think tank Osservatorio Riparte L’Italia, Luigi Balestra, o religioso falou sobre as duas visitas. “Trata-se de um conflito terrível e perigosíssimo.

Há diversas formas de resolução de conflitos, esse foi o espírito da nossa missão. Falamos da paz, objetivo que deve ser compartilhado por todos”.

Questionado, Zuppi, que também é presidente da Conferência Episcopal Italiana, esclareceu o papel do Vaticano: “A Igreja tradicionalmente não media se isso não for solicitado pelas duas partes. O objetivo era levar uma mensagem de paz e de escutar, encorajar e, se necessário, assumir responsabilidades”.

“A guerra e a emergência climática devem ser observadas, como o papa Francisco destacou, assim como os fenômenos pandêmicos, que geram desigualdades sociais ainda mais profundas”, disse o cardeal Zuppi. “Para escapar disso, além da consciência, é necessária a colaboração de todos, assim como ocorreu no caso do rápido desenvolvimento de vacinas”, acrescentou. (ANSA).

