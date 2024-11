Vaticano não exibirá mais corpos de papas fora de caixões

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/11/2024 - 12:02 Para compartilhar:

VATICANO, 20 NOV (ANSA) – O Vaticano publicou nesta quarta-feira (20) as novas regras que simplificam o funeral dos pontífices, medida desejada pelo papa Francisco após a morte de Bento XVI, em 31 de dezembro de 2022.

O documento divulgado pelo Ofício das Celebrações Litúrgicas do Sumo Pontífice estabelece que os corpos dos papas não serão mais expostos em uma plataforma fora dos caixões, como de hábito, e serão venerados pelos fiéis já dentro do esquife aberto.

Além disso, a constatação da morte não será mais feita no quarto do falecido, e sim em sua capela privada, e o Vaticano não usará mais o tradicional caixão com três camadas de cipreste, chumbo e carvalho, mas apenas um de madeira dentro de um esquife de zinco.

Outra novidade é a introdução de indicações necessárias para o eventual sepultamento de um papa fora da Basílica de São Pedro – em abril passado, Francisco disse que deseja ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maggiore, principal templo mariano de Roma.

“O Papa pediu, como ele mesmo falou em diversas ocasiões, a simplificação e adaptação de alguns ritos para que a celebração das exéquias do bispo de Roma expressasse melhor a fé da Igreja na ressurreição de Cristo”, explicou o arcebispo Diego Ravelli, mestre das Celebrações Litúrgicas Pontifícias.

“Além disso, o rito renovado deve evidenciar ainda mais que o funeral do pontífice é o de um pastor e discípulo de Cristo, e não de um homem poderoso deste mundo”, acrescentou. (ANSA).