Vaticano: Leão XIV se reúne com cardeais e prelado do Opus Dei

CIDADE DO VATICANO, 14 MAI (ANSA) – O papa Leão XIV recebeu nesta quarta-feira (14) o prelado do Opus Dei, monsenhor Fernando Ocáriz, e os cardeais Sean Patrick O’Malley, Claudio Gugerotti e Rino Fisichella.

No “breve encontro” com o teólogo espanhol, o pontífice americano “demonstrou sua proximidade e carinho”, de acordo com a organização religiosa.

O líder da Igreja Católica, entre outras coisas, pediu informações sobre o estudo em curso dos Estatutos da prelazia.

Na sequência, Robert Francis Prevost ouviu com grande interesse as explicações que lhe foram dadas.

“Em um clima familiar e de confiança, Leão XIV concedeu a sua bênção paterna ao prelado e ao vigário auxiliar”, conclui a nota do Opus Dei.

A Sala de Imprensa do Vaticano ainda mencionou que Leão XIV se encontrou com O’Malley, arcebispo emérito de Boston, que há muito tempo está envolvido na luta contra os abusos de religiosos; Gugerotti, prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais, e Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, que está liderando o Jubileu. (ANSA).