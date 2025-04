Vaticano já recebeu 2 mil jornalistas para funeral de Papa

CIDADE DO VATICANO, 23 ABR (ANSA) – Ao menos 2 mil jornalistas foram credenciados pelo Vaticano até esta quarta-feira (23) para cobrir o funeral do papa Francisco e posteriormente o conclave para a escolha do novo líder da Igreja Católica.

A quantidade excessiva fez a Santa Sé organizar um novo espaço na Via della Conciliazione, que deve ser inaugurado a partir de hoje, para oferecer oportunidades de trabalho a todos.

Os profissionais que chegaram à Itália após a morte de Jorge Bergoglio se juntam às cerca de 500 pessoas de diversos meios de comunicação internacional já credenciadas que normalmente acompanham as notícias do Vaticano.

Líder da Igreja Católica desde março de 2013, Francisco morreu na última segunda-feira (21), aos 88 anos de idade, vítima de uma parada cardiocirculatória em decorrência de um AVC, após mais de dois meses de batalha contra uma grave pneumonia.

O velório público do religioso foi aberto hoje, na Basílica de São Pedro, no Vaticano, e acontecerá até a noite de sexta-feira (25). Já o funeral será no sábado (26), às 10h (5h em Brasília), quando o corpo será levado para sepultamento na Basílica de Santa Maria Maggiore (Santa Maria Maior), principal templo mariano de Roma.

A expectativa é de que o conclave para eleger o novo Papa comece na primeira quinzena de maio, provavelmente entre 6 e 11 de maio, mas pode ser antecipado se todos os cardeais com direito a voto já estiverem em Roma. (ANSA).