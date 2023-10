Vaticano irá inaugurar presépio e árvore de Natal em 9/12

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/10/2023 - 15:50 Para compartilhar:

CIDADE DO VATICANO, 30 OUT (ANSA) – O Vaticano vem se preparando para o Natal, tanto que já definiu a data de inauguração e os locais de origem de seus tradicionais presépio e árvore natalina.

A representação do nascimento de Jesus deste ano na Praça São Pedro e na Sala Paulo VI virá do Valle Reatina, na diocese de Rieti, enquanto a árvore de Natal provém do alto vale de Maira, na cidade de Macra.

O pinheiro branco que será completamente iluminado e enfeitado para as festividades natalinas possui quase 25 metros de altura.

A tradicional inauguração do presépio e a iluminação da árvore ocorrerão na Praça São Pedro, no dia 9 de dezembro, e permanecerão expostos até 7 de janeiro de 2024. A cerimônia será celebrada pelo cardeal Fernando Vérgez Alzaga.

Os eventos vão comemorar os 800 anos do primeiro presépio de São Francisco de Assis em Greccio. (ANSA).

