Vaticano informa que papa Francisco tem pneumonia bilateral

ROMA, 18 FEV (ANSA) – A Sala de Imprensa do Vaticano informou nesta terça-feira (18) que o papa Francisco tem uma pneumonia bilateral, além de continuar apresentando um “quadro complexo” de saúde.

Internado no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, o líder da Igreja Católica está com os dois pulmões afetados pela infecção, conforme o boletim médico, condição que é considerada um pouco mais grave que a pneumonia comum.

“Os exames laboratoriais, radiografias de tórax e as condições clínicas do Santo Padre continuam apresentando um quadro complexo. A infecção polimicrobiana, que surgiu no contexto de bronquiectasia e bronquite asmática, e que exigiu uso antibioticoterapia com cortisona, torna o tratamento terapêutico mais complexo”, informou a Santa Sé.

“A tomografia computadorizada de tórax de controle a que o Santo Padre foi submetido demonstrou o início de uma pneumonia bilateral que exigiu terapia farmacológica adicional”, complementou o boletim médico.

Embora seu estado de saúde continue apresentando um “quadro complexo”, a assessoria vaticana tranquilizou os fiéis ao afirmar que o religioso “está de bom humor”.

“O Papa recebeu a eucaristia e, durante o dia, alternou o repouso com a oração e a leitura de textos. Ele agradece pela proximidade que sente neste momento e pede, com o coração agradecido, que continuemos a rezar por ele”, afirma o comunicado.

Ainda não há previsão de alta, mas o Vaticano cancelou todos os compromissos do líder católico ao menos até o próximo domingo (23). O Papa está internado desde a última sexta (14), após ter apresentado sintomas respiratórios durante várias semanas, sem diminuir o ritmo de trabalho. (ANSA).