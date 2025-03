Vaticano informa que estado de saúde do Papa segue estável

CIDADE DO VATICANO, 1 MAR (ANSA) – A Sala de Imprensa do Vaticano informou neste sábado (1º) que as condições clínicas do papa Francisco continuam estáveis, além disso, o religioso está sem febre e não voltou a ter episódios de broncoespasmo.

De acordo com a nota divulgada pela assessoria vaticana, o pontífice de 88 anos “alternou ventilação mecânica não invasiva com longos períodos de oxigenoterapia de alto fluxo sempre mantendo uma boa resposta às trocas gasosas”.

Assim como nos boletins anteriores, o religioso continua sem febre e não apresentou leucocitose, além de ter continuado a se alimentar e fazer terapia respiratória regularmente, “colaborando ativamente”.

“Ele não apresentou episódios de broncoespasmo. O Papa está sempre alerta e orientado. À tarde, ele recebeu a Eucaristia, depois se dedicou à oração. O prognóstico permanece reservado”, finalizou o comunicado.

Na última atualização sobre o estado de saúde de Francisco, o Vaticano afirmou que o líder da Igreja Católica tomou café e leu jornais durante a amanhã de hoje (1º), após ter passado uma nova noite tranquila no Hospital Policlínico Agostino Gemelli.

(ANSA).