Vaticano inclui evento organizado por LGBTs em Jubileu

Ansai Ansa 06/12/2024 - 15:01

CIDADE DO VATICANO, 6 DEZ (ANSA) – O Vaticano vai incluir pela primeira vez durante as celebrações do Jubileu de 2025, evento que ocorre a cada 25 anos e que atrairá milhões de fiéis em Roma, uma peregrinação dedicada especialmente para as pessoas da comunidade LGBT+.

De acordo com o jornal Il Messaggero, a decisão é uma “novidade absoluta” e “impensável até há poucos anos”, mas foi “fruto de uma atenção pastoral que se estende a ambientes habitualmente considerados marginalizados”.

“Um momento de especial espiritualidade foi incluído no calendário oficial do Ano Santo, no dia 6 de setembro, e a histórica igreja barroca de Gesù promoveu o acolhimento dos peregrinos LGBT+, dos seus pais, trabalhadores e de todos aqueles que gravitam em torno destas associações do arco-íris, lideradas na Itália pela Tenda di Gionata”, escreveu o jornal.

Em entrevista à ANSA, o monsenhor Rino Fisichella, considerado o diretor do Jubileu de 2025, falou sobre o tema e afirmou brevemente que “todos são bem-vindos”.

A Arcigay, principal ONG de defesa da comunidade LGBTQIA+ na Itália, elogiou a decisão do Vaticano, mas alertou o “mundo católico ainda é muito hostil às pessoas da comunidade”.

“Toda iniciativa que visa acolher as pessoas LGBTQIA+ e superar os obstáculos que encontram no pleno exercício de seus direitos, inclusive os da vida espiritual, só pode ser acolhida por nós com aplausos e entusiasmo”, declarou Gabriele Piazzoni, secretário-geral da entidade, em declarações à ANSA. (ANSA).