Vaticano inaugura creche para filhos de funcionários

VATICANO, 15 ABR (ANSA) – Foi inaugurada na última segunda-feira (14) a primeira creche dentro dos muros do Vaticano, destinada a atender os filhos dos funcionários da Santa Sé, um projeto desejado pelo papa Francisco para destacar a atenção da Igreja às famílias.

A estrutura, promovida pelo Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano e confiada à proteção de São Francisco e Santa Clara, está localizada em um edifício na Via San Luca.

Chamada “Asilo Nido San Francesco e Santa Chiara”, a instalação é um serviço educacional e social para contribuir com as famílias no crescimento e na formação integral das crianças.

Segundo o Vatican News, o local foi abençoado pelo cardeal Fernando Vérgez Alzaga, presidente emérito do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, durante cerimônia que contou com a presença da Irmã Raffaella Petrini, presidente do Governatorato, dos dois secretários-gerais, do arcebispo Emilio Nappa, entre outros.

A creche ficará aberta de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30 (horário local), e pode acomodar até 30 crianças com idades entre três e 36 meses.

“Há cerca de um ano e meio, o presidente emérito Cardeal Vérgez, juntamente com a atual, Irmã Raffaella, desejavam fortemente empreender um projeto de proximidade com as famílias dos funcionários do Vaticano, e a ideia era criar uma creche, frequentemente solicitada também por pais e familiares”, explicou à mídia vaticana a advogada Azzurra Lacirignola, representante do Governatorato.

O ambiente pensado para os pequenos oferece atividades educativas e sociais, além de uma equipe que os acompanha em seu caminho de crescimento, ajudando-os a desenvolver conhecimentos e compartilhar experiências. Um serviço bilíngue também está disponível, e cada turma de crianças conta com um professor que fala italiano e outro que se comunica em inglês.

Apesar de ter sido inaugurada ontem, a creche abriu suas portas oficialmente no dia 1º de abril. “Essas duas primeiras semanas foram dedicadas principalmente à integração das crianças, como em todas as creches”, destaca Lacirignola. (ANSA).