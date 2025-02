Vaticano fará orações pela saúde do Papa na Praça São Pedro

VATICANO, 24 FEV (ANSA) – O Vaticano anunciou que realizará orações todos os dias na Praça São Pedro para demonstrar solidariedade ao papa Francisco, que está internado desde 14 de fevereiro no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, devido a uma pneumonia bilateral.

“A partir desta noite, os cardeais residentes em Roma, com todos os colaboradores da Cúria Romana e a Diocese de Roma, se reunirão na Praça São Pedro às 21h [horário local] para recitar o Santo Rosário pela saúde do Santo Padre”, diz um comunicado do Vaticano.

A primeira oração será conduzida pelo secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, o “número 2” na hierarquia da Cúria.

Iniciativa semelhante foi adotada pela equipe do Agostino Gemelli, hospital ligado à Universidade Católica do Sagrado Coração. A partir desta segunda-feira (24), a capela São João Paulo II, situada no hall de entrada do prédio, realizará uma hora de orações pelo pontífice, das 12h às 13h (horário local).

Já às 16h30, acontecerá uma récita do rosário diante da estátua de Karol Wojtyla do lado de fora do hospital, seguida de uma missa às 17h.

O boletim médico mais recente, divulgado no domingo (23), apontou que as condições de Jorge Bergoglio “continuam críticas”, porém ele “não apresentou novas crises respiratórias”.

De acordo com o Vaticano, o Papa recebeu dois concentrados de hemácias, que conseguiram fazer aumentar os níveis de hemoglobina, proteína responsável por transportar oxigênio dos pulmões para o restante do corpo.

“A trombocitopenia [queda nas plaquetas, responsáveis pela coagulação sanguínea] permanece estabilizada, porém alguns exames de sangue demonstram uma inicial e leve insuficiência renal, atualmente sob controle”, afirmou a nota.

Francisco continua recebendo terapias de oxigênio de alto fluxo para ajudar na respiração, por meio de cânulas nasais. “O Santo Padre segue vigilante e bem orientado. A complexidade do quadro clínico e a espera necessária para que as terapias farmacológicas surtam efeito fazem com que o prognóstico permaneça reservado”, disse o Vaticano. (ANSA).