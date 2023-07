Vaticano e Vietnã concluem acordo sobre representante em Hanói

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/07/2023 - 17:01 Compartilhe

VATICANO, 27 JUL (ANSA) – A Santa Sé e o Vietnã anunciaram nesta quinta-feira (27) que concluíram o “acordo sobre o status e o escritório do representante pontifício residente” em Hanói.

O anúncio foi feito após um encontro entre o papa Francisco e o presidente do Vietnã, Vo Van Thuong, no Vaticano, tendo em vista o progresso alcançado durante as sessões do grupo de trabalho conjunto entre as duas partes, em 31 de março, e com o desejo de continuar a avançar nas relações bilaterais.

Durante a reunião, os líderes expressaram grande apreço pelos notáveis progressos nas relações entre o Vietnã e a Santa Sé e pelas contribuições positivas feitas até agora pela comunidade católica do território vietnamita.

O objetivo do acordo é fazer com que o representante pontifício forneça apoio à comunidade católica no Vietnã e seja “uma ponte” para o avanço das relações entre os lados. (ANSA).

