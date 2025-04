Vaticano e Rússia discutem guerra e troca de prisioneiros

VATICANO, 4 ABR (ANSA) – O Vaticano e o governo russo discutiram nesta sexta-feira (4) a guerra na Ucrânia, incluindo a troca de prisioneiros entre as partes, e “algumas iniciativas destinadas a impedir as ações militares” no conflito que já dura mais de três anos.

A conversa ocorreu por telefone entre o secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais do Vaticano, monsenhor Paul Richard Gallagher, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov.

“O diálogo foi dedicado ao quadro geral da política mundial, com atenção particular à situação da guerra na Ucrânia e a algumas iniciativas destinadas a interromper ações bélicas”, informou a Sala de Imprensa da Santa Sé.

A nota também afirma que o Vaticano reafirmou sua disponibilidade de continuar o compromisso humanitário nas questões relativas à troca de prisioneiros.

Por fim, foram examinadas algumas questões referentes à vida religiosa e, em particular, à situação da Igreja Católica na Federação Russa.

O diálogo ocorre após Rússia e Ucrânia concordarem com uma trégua limitada no mês passado contra o lançamento de ataques a instalações energéticas. No entanto, ambos os países se acusaram mutuamente de violar o acordo, cuja mediação foi feita pelos Estados Unidos. (ANSA).