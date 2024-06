Vaticano é julgado em Londres por caso de fraude imobiliária

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/06/2024 - 15:01 Para compartilhar:

VATICANO, 26 JUN (ANSA) – Pela primeira vez em sua história, o Vaticano enfrenta nesta quarta-feira (26) um julgamento em um tribunal britânico, onde um arcebispo será interrogado sobre um processo de fraude imobiliária em Londres.

O caso histórico no Tribunal Superior vê a Santa Sé contestada por alegações controversas de que foi enganada e pagou mais do que valia por uma antiga loja de departamentos Harrods na Sloane Avenue.

O arcebispo Edgar Peña Parra, substituto da Secretaria de Estado do Vaticano, aliado próximo do papa Francisco, deverá ser questionado sobre o investimento feito pela Santa Sé e a possível compra da propriedade em Chelsea, que recebeu permissão para ser transformada em apartamentos de luxo.

O processo foi movido pelo financista ítalo-britânico Raffaele Mincione em resposta às acusações de que o Vaticano havia inflacionado o preço da propriedade quando esta lhe foi vendida em 2018.

A aquisição do imóvel foi feita mediante pacotes financeiros especulativos em uma operação que teria lesado a Igreja em milhões. Posteriormente, o Vaticano revelou ter perdido pelo menos 100 milhões de libras após ter vendido o local.

Mincione está entre as 10 pessoas processadas pelas autoridades do Vaticano por causa do acordo, no que foi amplamente descrito como “o julgamento do século”.

O caso diz respeito à decisão do Vaticano em 2013 de investir inicialmente 200 milhões de euros no fundo Mincione para adquirir 45% da propriedade de Londres, um antigo armazém do Harrod’s que esperava transformar em apartamentos de luxo com o objetivo de obter rendimentos.

Em 2018, a secretaria de estado do Vaticano decidiu sair do fundo, insatisfeita com o seu desempenho, mas queria manter a propriedade do local. Outro corretor com sede em Londres, Gianluigi Torzi, ajudou a negociar um pagamento de 40 milhões de euros a Mincione.

Os promotores do Vaticano alegaram que Torzi e Mincione trabalharam juntos desde o início, afirmando que Mincione tinha inflacionado o valor da propriedade e acusando Torzi de extorquir 15 milhões de euros ao Vaticano para ceder o controle do edifício que o Vaticano pensava possuir.

O financista, que sempre negou veementemente qualquer irregularidade e que testemunhará no julgamento do Tribunal Superior, recorreu da decisão do Vaticano e da sua sentença de cinco anos de prisão. Ele e sua empresa Wrm entraram com ações civis nos tribunais do Reino Unido para proteger sua reputação depois de sofrerem “prejuízos” como resultado das acusações.

Em 2022, os advogados do Vaticano disseram ao Tribunal de Recurso que uma audiência no Reino Unido interferiria nas investigações criminais e nos “atos legítimos de um Estado estrangeiro”.

No entanto, foi decidido que os tribunais britânicos têm o direito de examinar a transação imobiliária e decidir se Mincione e Wrm agiram ou não de “boa fé”. Desta forma, foi concluído que Mincione tinha um “desejo genuíno de obter reparação pública” e concordou que a sua reivindicação era “digna de julgamento”.

Além disso, em uma decisão separada no ano passado, o Vaticano foi forçado a admitir que deveria ter divulgado e-mails, mensagens de WhatsApp e comunicações criptografadas enviadas entre o Peña Parra e o cardeal Pietro Parolin, os dois funcionários mais graduados da Secretaria de Estado, que realiza todas as atividades e funções políticas da Santa Sé.

A Igreja argumentou, sem sucesso, que revelar mensagens entre os dois constituiria “um pecado grave”. Acredita-se que este caso seja o primeiro em que o Vaticano comparecerá perante aos tribunais do Reino Unido.

No início deste mês, inclusive, foi divulgado que o papa Francisco enfrenta uma investigação das Nações Unidas sobre a sua autorização pessoal para a instalação de escutas telefônicas ilegais durante o inquérito do Vaticano sobre Mincione e outros ligados à negociação da propriedade.

“Vários advogados importantes criticaram a integridade das investigações e do subsequente julgamento realizado no Vaticano”, diz uma nota divulgada pela equipe do financista.

(ANSA).