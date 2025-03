Vaticano diz que Papa passou outra noite tranquila no hospital

CIDADE DO VATICANO, 2 MAR (ANSA) – A Sala de Imprensa do Vaticano informou neste domingo (2) que o papa Francisco teve mais uma noite tranquila no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma.

O novo boletim médico divulgado pela assessoria vaticana acrescentou que o pontífice de 88 anos permanece em repouso e recebeu as visitas do cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, e do seu substituto, monsenhor Edgar Pena Parra.

Assim como ontem (1º), o líder da Igreja Católica tomou café, leu alguns jornais e continuou suas terapias durante a parte da manhã. No entanto, uma atualização mais completa sobre a condição do religioso deverá ser veiculada na parte da noite.

Fontes vaticanas declararam que Francisco tem autorização para se mover e andar, mas com assistência, como já vinha acontecendo antes de sua hospitalização.

– Angelus – Em virtude de sua internação, o Papa não conseguiu rezar o tradicional Angelus, mas a Sala de Imprensa do Vaticano divulgou novamente aos fiéis o texto que seria lido na missa dominical.

“Sinto no coração a ‘bênção’ que se esconde na fragilidade, porque precisamente nestes momentos aprendemos ainda mais a confiar no Senhor; ao mesmo tempo, agradeço a Deus porque me dá a oportunidade de partilhar no corpo e no espírito a condição de tantas pessoas doentes e sofredoras”, escreveu o religioso.

Mesmo internado, o pontífice voltou a falar sobre os conflitos que assolam o mundo. Segundo Francisco, as guerras “parecem ainda mais absurdas” diretamente do hospital romano e renovou seu pedido de paz.

No texto, o líder da Igreja Católica agradeceu a proximidade de todas as pessoas, o cuidado da equipe médica do Gemelli e a oração de fiéis de todas as partes do planeta. (ANSA).