Vaticano divulga programação da viagem do Papa à COP28

VATICANO, 9 NOV (ANSA) – A programação da viagem do papa Francisco à COP 28, em Dubai, foi divulgada nesta quinta-feira (9).

O pontífice terá um dia agitado no sábado, dia 2 de dezembro: depois de uma participação de manhã, Francisco terá encontros com personalidades presentes na Conferência do Clime ao longo de todo o dia.

Jorge Bergoglio sairá de Roma no dia 1º de dezembro, às 11h30 (horário local), e chegará às 20h25.

Já no dia 3, antes de deixar Dubai, inaugurará o “Faith Pavilion” na Expo City. Ele deve desembarcar no aeroporto Fiumicino, em Roma, no dia 3 de dezembro, às 14h40 locais.

