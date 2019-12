Vaticano divulga mensagem do Papa para Dia Mundial da Paz

CIDADE DO VATICANO, 12 DEZ (ANSA) – “A paz como caminho de esperança: diálogo, reconciliação e conversão ecológica” é o tema escolhido pelo Vaticano para a tradicional mensagem do Dia Mundial da Paz, que será celebrado em 1º de janeiro de 2020.

O texto, que foi divulgado nesta quinta-feira (12) pelo Vaticano, trouxe como referência o Sínodo dos Bispos para a Amazônia, que foi feito em outubro, e a visita de Francisco ao Japão, em novembro.

“Uma má compreensão dos nossos próprios princípios muitas vezes nos levou a justificar os maus-tratos à natureza, a dominação despótica do ser humano sobre a criação, as guerras, a injustiça e a violência”, lamentou o líder da Igreja Católica.

O Papa ainda afirmou que a humanidade precisa de uma “conversão ecológica”, pois devemos “cultivar e manter para as gerações futuras os recursos naturais e muitas formas de vida e a própria Terra”.

Na mensagem, Francisco diz que as guerras tiveram “uma capacidade destrutiva crescente” na humanidade e resultaram na “exploração e corrupção”, que “alimentam o ódio e a violência”.

“Não podemos pretender manter a estabilidade global por medo da aniquilação, em um equilíbrio mais do que nunca instável, suspenso à beira do colapso nuclear. [É essencial] Um relacionamento pacífico entre as comunidades e a Terra, entre o presente e a memória, entre experiências e expectativas”, disse Francisco.

O Dia Mundial da Paz, celebrado no primeiro dia de cada ano, foi criado em 1967 pelo Papa Paulo VI.(ANSA)