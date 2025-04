Vaticano divulga horário, língua e vestimenta de conclave

VATICANO, 29 ABR (ANSA) – O conclave para eleger o sucessor do papa Francisco começará no próximo dia 7 de maio, às 16h30 (horário local) com a entrada e o juramento dos 133 cardeais eleitores na Capela Sistina do Vaticano, conforme previsto pelo Ordo Rituum Conclavis, conjunto de normas e rituais litúrgicos que regem o processo.

O dia começará às 10h (horário local), com a missa “Pro Eligendo Pontifice” e, à tarde, os cardeais se reunirão às 16h15 na Capela Paolina, na primeira Loggia do Palácio Apostólico Vaticano, disse o porta-voz da Santa Sé, Matteo Bruni.

O horário foi decidido pelo mestre das celebrações litúrgicas pontifícias, o arcebispo Diego Ravelli. Segundo Bruni, o idioma oficial será o italiano, mas “haverá interpretes”.

Os cardeais de rito latino usarão a túnica vermelha com faixa, roquete, mozeta, cruz peitoral com cordão vermelho e dourado, anel, zucchetto e barrete. Já os das Igrejas Orientais usarão seu próprio traje coral.

O cardeal e arcebispo indiano, George Jacob Koovakad, dará início à votação para eleger o novo Papa. Ele também vai fechar a porta da Capela Sistina. Já o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado da Santa Sé, vai presidir o conclave.

Da Capela Paolina, enquanto a Ladainha dos Santos é cantada, os cardeais eleitores seguirão em procissão até a Capela Sistina, onde, após o canto do Veni Creator, em honra ao Espírito Santo, farão o juramento prescrito.

Além dos eleitores, participarão da procissão, que se reunirá na Sala Régia do Palácio Apostólico Vaticano às 16h e vestirá o traje coral: o cardeal que ditará a meditação; o secretário do conclave e vice-camareiro; o mestre das celebrações litúrgicas pontifícias; dois membros do Colégio dos Protonotários Apostólicos do número de participantes; dois membros do Colégio dos Prelados Auditores da Rota Romana; os mestres de cerimônias papais; o secretário do cardeal que preside o conclave; a Pontifícia Capela Musical.

Às 16h poderão ter acesso à Capela Sistina somente os seguintes indivíduos: substituto para os Assuntos Gerais da Secretaria de Estado; secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais da Secretaria de Estado; o regente da Casa Pontifícia; os religiosos vinculados à Sacristia Pontifícia; os padres responsáveis pelas confissões; o coronel do Corpo da Guarda Suíça Pontifícia.

Estarão presentes também, com ingresso especial, os funcionários do Departamento de Celebrações Litúrgicas do Sumo Pontífice, do Corpo da Guarda Suíça Pontifícia, da Direção de Saúde e Higiene, da Floricultura e do Dicastério para a Comunicação. (ANSA).