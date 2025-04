Vaticano divulga foto de encontro entre Papa e Charles III

VATICANO, 10 ABR (ANSA) – O Vaticano divulgou nesta quinta-feira (10) uma foto do encontro do papa Francisco com o rei Charles III, do Reino Unido, e a rainha consorte Camilla.

A audiência ocorreu na última quarta (9), na Casa Santa Marta, residência oficial do pontífice de 88 anos e onde o líder católico tem se mantido em repouso desde 23 de março, quando recebeu alta do hospital após quase 40 dias de internação.

Na imagem, o Papa aparece sorridente e sem as cânulas nasais para suprimento de oxigênio, enquanto aperta a mão da rainha. Já o rei, também de bom humor, segura uma caixa vermelha e olha diretamente para Francisco.

O Palácio de Buckingham chegou a anunciar que o encontro não aconteceria devido à convalescença de Jorge Bergoglio, mas o casal real decidiu fazer uma visita privada na Casa Santa Marta, sem anunciar na agenda.

“Durante o encontro, o Papa teve a oportunidade de expressar seus votos a Suas Majestades por ocasião do aniversário de seu casamento e retribuiu a Sua Majestade os votos de uma rápida recuperação de sua saúde”, diz uma nota da Sala de Imprensa da Santa Sé, que também faz referência à luta de Charles III contra o câncer.

Francisco ficou quase 40 dias internado para tratar uma pneumonia nos dois pulmões provocada por uma infecção polimicrobiana e, desde que recebeu alta, vem se mantendo em repouso na Casa Santa Marta. Nos últimos dias, retomou as audiências com dirigentes da Cúria Romana, mas sua participação nas celebrações da Semana Santa ainda é incerta. (ANSA).