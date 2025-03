Vaticano divulga 1ª foto do papa Francisco desde que foi internado

O Vaticano divulgou neste domingo, 16, a primeira foto do papa Francisco desde que ele foi internado no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, em 14 de fevereiro. A imagem mostra o pontífice de 88 anos celebrando uma missa na capela de seu apartamento privativo e atende aos anseios dos fiéis católicos, que aguardavam por uma foto de Jorge Bergoglio havia 30 dias.

+Papa Francisco diz que passa por ‘período de provação’ na mensagem do Angelus

O pontífice está há 31 dias no hospital por conta de uma pneumonia. Durante esse período, nenhuma foto ou vídeo havia sido compartilhado. O registro foi feito enquanto ele concelebrava uma missa na capela localizada no andar reservado da instituição.

Apesar da complexidade do quadro de saúde, as condições clínicas do papa Francisco seguem estáveis. Um exame de imagem realizado em 11 de março indicou melhora em relação aos dias anteriores, de acordo com o Vaticano.

O pontífice segue em tratamento com oxigenoterapia de alto fluxo ao longo do dia e ventilação mecânica não invasiva enquanto descansa à noite. Durante o dia, ele participou da eucaristia, dedicou-se a momentos de oração e passou por sessões de fisioterapia motora e respiratória, conforme informado pelo Vaticano.

Desde a internação, o papa não havia aparecido em fotos ou vídeos. No último dia 6, um áudio dele foi divulgado pelo Vaticano durante uma vigília na Praça São Pedro. No clipe, de 23 segundos e gravado em espanhol, Francisco agradeceu pelas mensagens e orações recebidas de fiéis ao redor do mundo.

Homenagens e apoio ao papa Francisco

Na manhã deste domingo, 16, aproximadamente 300 crianças, acompanhadas por familiares, se reuniram em frente ao hospital para prestar uma homenagem ao papa.

Com cartazes contendo frases de apoio como “O Papa ajuda a todos” e “A escola católica torce por você”, o grupo rezou, cantou e chamou pelo pontífice, pedindo que ele aparecesse na janela do 10º andar.

Além disso, um grupo acompanhado por Dom Claudio Giuliodori, assistente eclesiástico geral da Universidade Católica do Sagrado Coração, deixou um buquê de flores brancas na capela do hospital, junto a uma carta com uma mensagem pedindo pela recuperação do papa.

Por volta do meio-dia, o texto do Angelus foi publicado, e o pontífice respondeu às manifestações de carinho.

“Agradeço a todos pelas orações e a quem me acompanha com dedicação. Sei que muitas crianças rezam por mim; algumas vieram até o Gemelli hoje como forma de proximidade. Obrigado, queridas crianças! O papa ama vocês e espera sempre encontrá-las”, declarou.

A homenagem fez parte da Giornata Mondiale dei Bambini, iniciativa criada pelo papa Francisco para apoiar crianças em situação de vulnerabilidade e promover valores como paz, solidariedade e fraternidade.

O evento, cuja primeira edição ocorreu em 2024, reúne escolas, associações e instituições religiosas, proporcionando momentos de oração, atividades educativas e encontros com o líder da Igreja Católica.