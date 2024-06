Vaticano descarta veracidade de Virgem que ‘chora sangue’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/06/2024 - 11:01 Para compartilhar:

VATICANO, 27 JUN (ANSA) – O Dicastério para a Doutrina da Fé, principal órgão do Vaticano em matéria de teologia, descartou a veracidade de supostos eventos sobrenaturais ligados a uma estátua da Virgem Maria na Itália à qual fiéis atribuem lágrimas de sangue.

A escultura reunia multidões de católicos às margens do Lago Bracciano, em Trevignano, nos arredores de Roma, em encontros organizados no terceiro dia de cada mês.

No entanto, o Dicastério para a Doutrina da Fé, herdeiro da Santa Inquisição, reconheceu nesta quinta-feira (27) a “validade jurídica” de um decreto de 6 de março no qual o bispo de Civita Castellana, Marco Salvi, havia declarado a ausência de “sobrenaturalidade” nos fatos ligados à estátua.

Na ocasião, o religioso pediu que os fiéis não participassem de encontros para venerar a escultura, que pertence à autoproclamada vidente Gisella Cardia. Ela alega que a estátua chora lágrimas de sangue e que a Virgem Maria faz aparições e diz mensagens de esperança. Entre os “milagres” citados por Cardia está a multiplicação de pizza e nhoque em jantares organizados por ela.

A “vidente” já foi condenada pela falência de uma empresa de cerâmica e afirma que comprou a estátua no vilarejo bósnio de Medjugorje, onde católicos também relatam aparições de Nossa Senhora, apesar do ceticismo do Vaticano.

“Que a Beata Virgem Maria, mãe de Jesus e da Igreja, possa devolver a paz e a serenidade, em vista do bem espiritual dos fiéis da paróquia de Trevignano Romano e de toda a diocese de Civita Castellana”, disse o Dicastério para a Doutrina da Fé.

(ANSA).