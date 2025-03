Vaticano define ‘falta de ar do Papa’ como ‘tarde difícil’

ROMA, 3 MAR (ANSA) – Fontes do Vaticano definiram que a tarde desta segunda-feira (3) foi um “pouco difícil”, enquanto para o Papa foi um “sofrimento para alguém com falta de ar”.

As declarações surgem após o líder da Igreja Católica ter duas crises de insuficiência respiratória no período vespertino de hoje, ocasionadas por acúmulo de muco, “uma consequência da pneumonia bilateral, uma reação da parte dos brônquios e dos pulmões que acumulam muco a fim de eliminar as bactérias”, explicou o Vaticano após boletim médico, acrescentando que o quadro criou ainda “espasmos”.

“Os resultados do exame de sangue [de Francisco] permanecem invariáveis: não houve aumento nos leucócitos, dos glóbulos brancos. Portanto, não se trata uma infecção que está evoluindo, é apenas consequência da infecção em curso”, informou o Vaticano. (ANSA).