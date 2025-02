Vaticano confirma que Papa não celebrará Quarta de Cinzas

VATICANO, 28 FEV (ANSA) – O Vaticano confirmou nesta sexta (28) que o papa Francisco não comandará as celebrações pela Quarta-Feira de Cinzas, que abrem o período da Quaresma, no próximo dia 5 de março.

Em boletim, a Sala de Imprensa da Santa Sé disse que os ritos serão encabeçados pelo cardeal Angelo De Donatis, chefe da Penitenciária Apostólica, um dos tribunais da Cúria Romana.

As celebrações começam às 16h30 (horário local), com uma liturgia na Igreja de Santo Anselmo no Aventino, em Roma, seguida de uma procissão penitencial em direção à Basílica de Santa Sabina. Ao fim da caminhada, acontecerá a celebração eucarística com o rito de bênção e imposição das cinzas.

O Papa está internado há duas semanas no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, devido a uma pneumonia nos dois pulmões provocada por uma infecção polimicrobiana.

Segundo a Santa Sé, o pontífice de 88 anos passou por mais uma “noite tranquila” em seu apartamento no 10º andar de um dos principais hospitais privados da Europa, enquanto parece ter saído da fase mais crítica da doença.

Fontes vaticanas afirmaram nesta sexta que Jorge Bergoglio tomou café da manhã normalmente e manteve a rotina de leitura de jornais, enquanto continua os tratamentos e a fisioterapia respiratória.

Os médicos ainda não fazem prognósticos, mas o boletim divulgado na noite de quinta (28) apontou que as condições clínicas de Francisco “continuam melhorando” e que ele “alternou a oxigenoterapia de alto fluxo com o uso de máscara respiratória”.

Ainda não se sabe, no entanto, qual será a modalidade de divulgação do Angelus do próximo domingo (2) – em 16 e 23 de fevereiro, a mensagem do Papa foi publicada apenas por escrito.

(ANSA).