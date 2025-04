Vaticano confirma que Papa não celebrará missa de Páscoa

VATICANO, 16 ABR (ANSA) – O Vaticano confirmou nesta quarta-feira (16) que o papa Francisco não celebrará a missa de Páscoa, uma das ocasiões mais importantes do catolicismo, no próximo domingo (20), na Praça São Pedro.

Segundo a Sala de Imprensa da Santa Sé, o pontífice de 88 anos, ainda em recuperação após passar quase 40 dias internado devido a uma pneumonia, designou para comandar o evento o cardeal Angelo Comastri, vigário-geral emérito para a Cidade do Vaticano.

Além disso, o cardeal Giovanni Battista Re, decano do colégio cardinalício, presidirá a liturgia da Vigília Pascal, no sábado (19), na Basílica de São Pedro.

Ainda não está claro se o Papa participará de alguma forma dessas celebrações, porém ele já fez uma aparição surpresa na missa de Ramos, que abre a Semana Santa, no último domingo (13), o que indica que ele pode repetir a dose nas missas dos próximos dias.

A missa do Crisma, nesta quinta-feira (17), será comandada pelo cardeal Domenico Calcagno, presidente emérito da Administração do Patrimônio da Sé Apostólica; a missa da Paixão do Senhor, na sexta (18), pelo cardeal Claudio Gugerotti, prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais; e a Via Crucis, no sábado, pelo cardeal-vigário de Roma, Baldo Reina.

Todas terão textos preparados por Francisco.

O Vaticano, por outro lado, ainda não confirmou se Jorge Bergoglio pronunciará a bênção “Urbi et Orbi” (“À cidade e ao mundo”), no domingo de Páscoa, ocasião em que ele costuma abordar as principais crises da atualidade.

O pontífice de 88 anos passou quase 40 dias internado devido a uma pneumonia bilateral que o deixou à beira da morte, mas recebeu alta em 23 de março e, desde então, vem se mantendo recluso na Casa Santa Marta, sua residência oficial no Vaticano.

Segundo os médicos, o Papa deve ficar em repouso ao menos até o fim de maio. Um dos principais efeitos colaterais da doença é a dificuldade para falar, e Francisco vem realizando fisioterapia para recuperar completamente a voz. (ANSA).