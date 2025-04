Vaticano confirma funeral do papa Francisco no sábado

VATICANO, 22 ABR (ANSA) – O Vaticano confirmou nesta terça-feira (22) que o funeral do papa Francisco, morto aos 88 anos de idade, será realizado no próximo sábado (26), a partir das 10h (5h em Brasília), na Basílica de São Pedro, principal templo do catolicismo.

A liturgia será presidida pelo decano do colégio de cardeais, o italiano Giovanni Battista Re, segundo informações divulgadas pelo Escritório de Celebrações Litúrgicas.

O corpo de Jorge Bergoglio, envolto em uma casula vermelha e com um rosário nas mãos e uma mitra branca na cabeça, está na capela da Casa Santa Marta, residência oficial do finado pontífice, para a despedida dos colaboradores, mas será transportado para a basílica às 9h (4h em Brasília) desta quarta-feira (23).

A procissão percorrerá as praças Santa Marta e dos Protomártires Romanos, antes de entrar na Praça São Pedro, e entrará no templo vaticano pela porta central. Em seguida, o cardeal camerlengo Kevin Farrell presidirá a Liturgia da Palavra, ao fim da qual terá início a visitação ao caixão do pontífice.

O ritual será o primeiro após as mudanças determinadas pelo próprio Francisco, que decidiu que seu corpo deveria ser exposto aos fiéis já dentro de um esquife de madeira e zinco, e não mais em um catafalco, espécie de plataforma elevada.

Após o funeral, no sábado, o corpo será levado para o sepultamento na Basílica de Santa Maria Maggiore (Santa Maria Maior), principal templo mariano de Roma.

A programação foi decidida após a primeira reunião da Congregação dos Cardeais, que teve a presença de cerca de 60 participantes, de um total de 252 membros do colégio cardinalício, sendo 135 com direito a voto no conclave.

O próximo encontro está marcado para 17h (12h em Brasília) de quarta-feira, quando mais cardeais já devem estar presentes no Vaticano. Segundo o cardeal italiano Gianfranco Ravasi, as reuniões ao longo da semana servirão para definir a data do conclave, previsto para começar na primeira quinzena de maio.

Francisco morreu na última segunda-feira (21), em decorrência de um AVC seguido de uma parada cardiocirculatória, após uma batalha de mais de dois meses contra uma grave pneumonia.

Eleito pontífice em 2013, Jorge Bergoglio se notabilizou por um papado reformista e de teor progressista, o que atraiu popularidade entre os não católicos e críticas de alas mais conservadoras da Igreja. (ANSA).