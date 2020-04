CIDADE DO VATICANO, 20 ABR (ANSA) – O Vaticano confirmou nesta segunda-feira (20) o nono caso de contaminação pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2). Segundo comunicado, a pessoa infectada “foi internada em um hospital sob observação” e as pessoas que trabalhavam com ela foram testadas “todas com resultado negativo”. (ANSA)