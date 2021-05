Vaticano conclui vacinação de pobres contra Covid

VATICANO, 29 MAI (ANSA) – O Vaticano concluiu neste sábado (29) a campanha de vacinação de 1,8 mil pessoas necessitadas, incluindo moradores de rua e refugiados, contra a Covid-19.

Ao longo da manhã, mais 300 indivíduos receberam a segunda dose da fórmula da Biontech/Pfizer, encerrando o programa de imunização promovido pelo papa Francisco e pela Esmolaria Apostólica, órgão de caridade do pontífice.

A campanha de vacinação do Vaticano começou em abril, após o menor país do mundo ter imunizado seus funcionários. Durante a iniciativa, o Papa fez duas visitas surpresas ao centro de vacinação montado na Sala Paulo VI.

Em entrevista ao site Vatican News, o esmoleiro do pontífice, cardeal Konrad Krajewski, disse que a campanha beneficiou “aqueles que ficam nas ruas” e “os que não têm direito de ser vacinados na Itália”.

“Quando as vacinas estiveram disponíveis no mercado, então recomeçaremos de novo”, acrescentou. Francisco tem sido uma das principais vozes no mundo em defesa de uma distribuição justa e igualitária de vacinas anti-Covid e já cobrou que a comunidade internacional seja mais solidária com os países pobres. (ANSA).

