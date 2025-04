Vaticano cogitou transferir Francisco a hospital após AVC

CIDADE DO VATICANO, 22 ABR (ANSA) – O Vaticano cogitou transferir o papa Francisco para o Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, após o religioso ter sofrido um acidente vascular cerebral (AVC) na Casa Santa Marta.

De acordo com fontes ouvidas pela ANSA, um dos enfermeiros pessoais do pontífice, Andrea Rinaldi, já estava a caminho do local, tanto que a Santa Sé solicitou um serviço de escolta para o profissional de saúde.

Um intenso movimento foi notado por volta das 7h20 (de Roma) nas proximidades da entrada de serviço do Perugino, que é um dos portões de acesso ao Vaticano, para receber a equipe médica. No entanto, a solicitação foi cancelada poucos minutos depois.

O falecimento de Jorge Mario Bergoglio aconteceu às 7h35 e foi anunciada pelo Vaticano às 9h53. O atestado de óbito assinado pelo médico Andrea Arcangeli, diretor de Saúde e Higiene do Estado da Cidade do Vaticano, informou que Francisco morreu de AVC e falência cardiocirculatória. (ANSA).