Vaticano cancela compromissos do Papa após internação

VATICANO, 14 FEV (ANSA) – O Vaticano cancelou os compromissos do papa Francisco previstos para os próximos três dias devido à internação do pontífice para tratar uma bronquite.

Jorge Bergoglio participaria de uma audiência e de uma missa no âmbito do Jubileu de 2025 no sábado (15) e no domingo (16), além de um evento nos estúdios Cinecittà, em Roma, na segunda-feira (17). Seria a primeira vez na história que um papa visitaria o principal polo cinematográfico da Itália.

“Após a internação do papa Francisco, a audiência jubilar de amanhã, 15 de fevereiro, foi cancelada. A Santa Missa por ocasião do Jubileu dos Artistas e do Mundo da Cultura, em 16 de fevereiro, será presidida pelo cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, enquanto o encontro com artistas na Cinecittà foi cancelado por causa da impossibilidade de o Papa participar”, diz uma nota oficial da Sala de Imprensa da Santa Sé.

Segundo fontes próximas a Francisco ouvidas pela ANSA, o líder católico pode passar até cinco dias internado devido à bronquite. (ANSA).