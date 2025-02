Vaticano cancela audiência do Papa em 22 de fevereiro

ROMA, 18 FEV (ANSA) – O Vaticano cancelou nesta terça-feira (18) uma audiência do papa Francisco com fiéis marcada para o próximo sábado (22), no âmbito do Jubileu católico de 2025.

A medida foi tomada após o anúncio de que o pontífice de 88 anos deve permanecer internado no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, mais tempo que o previsto inicialmente devido a um quadro “complexo”.

“Por causa das condições de saúde do Santo Padre, a audiência jubilar de 22 de fevereiro foi anulada”, diz um comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé. “Para a celebração da Santa Missa por ocasião do Jubileu dos Diáconos, programada para 23 de fevereiro, o papa Francisco designou o monsenhor Rino Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização”, acrescenta a nota.

Jorge Bergoglio está internado desde a última sexta-feira (14) devido a uma bronquite, e os exames mais recentes apontaram uma “infecção polimicrobiana nas vias respiratórias, que determinou uma nova mudança no tratamento”.

“Todos os exames realizados até o momento indicam um quadro clínico complexo e que exigirá uma internação hospitalar adequada”, ressalta a nota.

Segundo fontes próximas a Francisco, ele passou mais uma “noite tranquila” no 10º andar do Agostino Gemelli e está de “bom humor”. Na última segunda-feira (17), manteve a rotina de telefonar para a paróquia da Sagrada Família, na Faixa de Gaza, para se atualizar sobre a situação no enclave palestino. (ANSA).