++ Vaticano busca contato com Israel e Palestina ++

VATICANO, 18 OUT (ANSA) – O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, declarou nesta quarta-feira que a Santa Sé “busca fazer contato dos dois lados”, referindo-se ao governo de Israel e à Autoridade Palestiniana. “Como dizia São Paulo, é preciso esperar quando não há mais esperança. Devemos ter esperança de superar esse momento trágico”, disse à ANSA, à margem da inauguração do World Jewish Congress no Vaticano.

“Reafirmo nossa forte condenação pelos ataques terríveis e tomada de reféns por parte do Hamas. Nossos pensamentos e orações estão com os reféns e as famílias, e me uno ao Papa pedindo liberação imediata”, acrescentou. (ANSA).

