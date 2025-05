Vaticano anuncia reunião extra de cardeais antes de conclave

VATICANO, 3 MAI (ANSA) – Às vésperas do conclave que definirá o próximo papa, o Vaticano anunciou neste sábado (3) que os cardeais dobrarão o tempo de debate sobre o futuro da Igreja Católica, com uma reunião extra da Congregação Geral, na próxima segunda-feira (5).

Segundo o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, os religiosos participarão de dois encontros durante o dia, um às 9h (horário local) e outro às 17h.

Já na terça-feira (6) está programada, até o momento, apenas a congregação matinal, às 9h. Mas, posteriormente, será avaliada a necessidade de uma segunda reunião para a tarde, explicou o porta-voz.

A informação foi divulgada no final da congregação de hoje, quando vários cardeais, em entrevista a jornalistas, sugeriram que ainda não há definições e que precisam de mais tempo para o debate entre si.

Neste sábado, nem todos os cardeais eleitores estiveram presentes na reunião pré-conclave. No nono encontro compareceram 177 religiosos, dos quais 127 têm direito a voto no processo para definir o sucessor do papa Francisco, cuja morte ocorreu em 21 de abril.

Ao todo, 133 eleitores entrarão na Capela Sistina, no Vaticano, na próxima quarta-feira (7) para iniciar o conclave que elegerá o novo líder da Igreja Católica Romana. Todos eles ficarão hospedados na Casa Santa Marta, antiga residência de Jorge Bergoglio.

De acordo com Bruni, as obras para organizar o local e reformas nos quartos devem ser concluídas em 5 de maio. Os cardeais poderão entrar em Santa Marta entre a noite de terça-feira (6) e a manhã de quarta-feira (7), antes do início da missa “pro eligendo”. (ANSA).