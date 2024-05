++ Vaticano alerta contra uso de armas da OTAN na Rússia ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/05/2024 - 13:01 Para compartilhar:

VATICANO, 30 MAI (ANSA) – O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, alertou contra o uso de armas fornecidas pelo Ocidente pela Ucrânia na Rússia.

“Acredito que deva preocupar qualquer pessoa que se preocupe com o destino de nosso mundo. Isso poderia levar a uma escalada que ninguém poderá controlar: é uma perspectiva realmente preocupante”, disse o religioso.

“Estamos comprometidos em nível humanitário, especialmente na questão do retorno das crianças ucranianas ao seu país, um mecanismo que foi iniciado com a visita do cardeal Matteo Zuppi a Kiev e Moscou, que está produzindo resultados. Não há espaço para mais nada”, acrescentou. (ANSA).