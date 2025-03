Vaticano afirma que estado clínico do Papa continua estável

CIDADE DO VATICANO, 2 MAR (ANSA) – O estado clínico do papa Francisco, internado no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, permaneceu estável neste domingo (2), informou a Sala de Imprensa do Vaticano.

O novo boletim médico acrescentou que o religioso não precisou de ventilação mecânica não invasiva, mas apenas de oxigenoterapia de alto fluxo.

A nota também informou que o pontífice de 88 anos segue sem febre, mas os profissionais de saúde continuam sem dar um prognóstico em razão da complexidade do quadro clínico do paciente.

Na manhã, o Papa participou de uma missa, junto com o pessoal que está cuidando dele nos últimos dias. Após isso, o religioso alternou o repouso com orações.

Fontes vaticanas declararam que a última crise sofrida por Francisco, com broncoespasmo, não causou maiores consequências ao Papa. (ANSA).