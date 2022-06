Vasco x Cruzeiro chega a 60 mil ingressos vendidos e Nene convoca para meta de sócios

A torcida do Vasco fez sua parte e bateu a marca dos 60 mil ingressos para a partida contra o Cruzeiro no domingo. Esta tinha sido a meta estabelecida pela diretoria, que foi atingida na noite desta terça. A expectativa é de recorde de público no estádio em 2022. A nova parcial foi divulgada na noite desta terça.





Nenê convoca torcida para atingir nova meta (Foto: Daniel Ramalho / Vasco)

Este já será o maior público do Vasco nesta Série B. Em vídeo para as redes sociais do Vasco, Nene agradeceu à torcida e a convocou para atingir um novo objetivo: atingir o número de 60 mil sócios.

– Já temos 60 mil no Maracanã e vamos rumo aos 60 mil sócios. Vocês são importantes demais para nós. Não vejo a hora de chegar neste jogo (contra o Cruzeiro) e ver o estádio lotado – disse Nenê após a vitória contra o Náutico.

O camisa 10 marcou um dos gols e deu a assistência para outro na vitória do Vasco sobre o Náutico por 3 a 2. Ainda há ingressos disponíveis para a partida do próximo domingo.

