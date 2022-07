Vasco x CRB: prováveis escalações, desfalques e onde assistir ao jogo pela Série B Cruz-Maltino vive má fase, e terá Emílio Faro à beira do campo após a demissão de Maurício Souza. O time visitante está invicto há oito partidas







O Vasco encara o CRB, nesta quinta-feira, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. São Januário estará lotado no primeiro jogo após a demissão de Maurício Souza. Emílio Faro, auxiliar-técnico da comissão permanente, estará à beira do campo. O Cruz-Maltino vem em má fase. Somente uma vitória nos últimos seis jogos. Ainda assim está na terceira posição, com 35 pontos. O time visitante, oitavo colocado, está invicto há oito partidas.

FICHA TÉCNICA

VASCO DA GAMA x CRB

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 28/7/2022, às 19h

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Auxiliares: Jean Marcio dos Santos (RN) e Lorival Candido das Flores (RN)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA/SP)

Onde assistir: Sportv, Premiere e tempo real do LANCE!

VASCO (Técnico: Emílio Faro)

Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri, Andrey e Nene; Gabriel Pec, Raniel e Figueiredo.

-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

Desfalques: Zé Gabriel e Miranda (suspensos), Ulisses e Sarrafiore (lesionados)

CRB (Técnico: Daniel Paulista)

Diogo, Reginaldo, Diego Ivo, Wellington Carvalho e Raul Prata; Claudinei (Wallace), Yago e Longuine; Emerson Negueba, Gabriel Conceição (Paulinho Moccelin) e Anselmo Ramon)

Desfalques: Gum e Guilherme Romão (lesionados)

