Vasco x Chapecoense: prováveis escalações, desfalques e onde assistir ao jogo pela Série B Após recuperação com direito a goleada, Cruz-Maltino, do técnico interino Emílio Faro, vem embalado para estreia de Alex Teixeira







Vasco e Chapecoense se encaram neste domingo, em São Januário, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino está embalado sob o comando do técnico interino Emílio Faro e, para este jogo, conta com a presença de Alex Teixeira. Diante do bom desempenho na última partida, a tendência é que o meia-atacante comece não comece jogando.

+ Confira a tabela da Série B

FICHA TÉCNICA

VASCO DA GAMA x CHAPECOENSE

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 31/07/2022, às 16h

Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

Auxiliares: Evandro de Melo Lima (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Onde assistir: Globo, Premiere, SporTV tempo real do LANCE!

VASCO (Técnico: Emílio Faro)

Thiago Rodrigues, Léo Matos, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri, Andrey e Nene; Gabriel Pec, Raniel e Figueiredo.

Desfalques: Miranda (suspenso), Ulisses e Sarrafiore (lesionados)

CHAPECOENSE (Técnico: Pintado)

Saulo; Ronei, Léo, Victor Ramos e Fernando; Matheus Bianqui, Lima e Felipe Ferreira; Chrystian, Perotti e Alisson Farias.

Desfalques: Maílton (dores musculares)

E MAIS:

E MAIS: