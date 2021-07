Vasco vence o Internacional pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 Meninos da Colina ocupam a liderança da competição, podendo ainda ser ultrapassados na rodada. Colorados estão na oitava colocação no momento

O Vasco derrotou o Internacional por 1 a 0, neste sábado, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O atacante Juan marcou o gol da partida. Com o triunfo, os Meninos da Colina chegaram aos sete pontos e ocupam a primeira posição na tabela de classificação, porém ainda podem ser ultrapassados nesta rodada.

Na próxima rodada, a equipe comandada pelo técnico Diogo Siston visita o Corinthians, domingo, às 15h, no Parque São Jorge. Antes disso, o duelo será contra o Bangu, na quarta, às 10h, no Estádio Nivaldo Pereira. A partida será válida pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. O Colorado, por sua vez, recebe internacional no domingo, dia 11, às 15h, em local ainda a ser definido pela Confederação Brasileira de futebol (CBF).

Durante a partida, o Vasco abriu o placar logo aos 6 minutos. Na jogada, Marlon Gomes de um belo passe para Juan, que ficou na cara do gol e ao deslocar o goleiro colorado estufou a rede. O Gigante da Colina ainda teve tempo de quase ampliar, quando Caio Eduardo achou Marcos Paulo, que finalizou por cima.

Na etapa final, os donos da casa souberam administrar o resultado, e quase marcaram com Marcos Das. O atleta recebeu bom passe de Marcos Paulo e finalizou por cima da meta colorada. Caio Eduardo fez boa jogada e rolou para Diego Fernandez em cima do goleiro.

