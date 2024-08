Vasco vence clássico e deixa Fluminense na zona de rebaixamento do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/08/2024 - 23:43 Para compartilhar:

O Vasco venceu o Fluminense, por 2 a 0, neste sábado à noite, no Engenhão, no Rio de Janeiro, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time de São Januário chega aos 27 pontos, na décima colocação, e deixa o rival na 18ª posição, com apenas 20 pontos.

O clássico começou movimentado com as equipes buscando o ataque e arriscando as finalizações de longe. O problema foi a falta de pontaria e de potência nos chutes.

Alexsander, duas vezes, pelo Fluminense e Payer e Davi, pelo Vasco, tiveram chance, mas não tiveram êxito nas conclusões.

Mas o primeiro gol saiu em lance de bola parada. Payet cobrou falta pela direita, a defesa do Fluminense não conseguiu afastar e a bola acabou sobrando para Vegetti empurrar para dentro da meta de Fábio: 1 a 0 para o Vasco, aos 22 minutos.

O lance chegou a ser analisado pelo VAR e pelo árbitro Anderson Daronco, mas depois de quase sete minutos o gol foi validado. Os vascaínos reclamaram toque de bola na mão de Léo Pelé.

O gol pareceu desestabilizar o time do Fluminense. O Vasco, com boa presença de Payet na armação das jogadas no meio de campo, teve domínio das ações, mas não conseguiu ampliar a vantagem na primeira etapa. Foram apenas três finalizações.

Nos dez minutos de acréscimos, o Fluminense, mesmo timidamente, tentou se aventurar no ataque, sempre sob a coordenação de Paulo Henrique Ganso, mas sem incomodar intensamente o gol defendido por Léo Jardim. O time chutou seis vezes a gol, mas faltou talento.

O panorama mudou no segundo tempo. O Fluminense passou a pressionar em busca do empate. Os primeiros dez minutos foram quase todos do time das Laranjeiras. Mas apesar do domínio, a equipe tricolor não conseguia criar chances de reais para empatar.

Aos 19 minutos, João Victor roubou a bola no meio de campo e cruzou para Vegetti. O atacante chutou para defesa parcial de Fábio. No rebote, Victor Luiz fez 2 a 0 para o Vasco.

Com a maior vantagem, o Vasco recuou e deixou o Fluminense com a bola, tendo como perspectiva os contra-ataques. O placar não foi alterado. Entusiasmada, a torcida vascaína grita ‘olé’.

FICHA TÉCNICA

VASCO 2 X 0 FLUMINENSE

VASCO – Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon (João Victor), Léo e Victor Luis (Leandrinho); Hugo Moura (Souza), Mateus Carvalho, Adson e Payet (Rayan); Vegetti (Emerson Rodríguez) e David. Técnico: Rafael Paiva.

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Santos e Diogo Barbosa (Esquerdinha); André, Alexsander (Renato Augusto) e Paulo Henrique Ganso (Lima); Arias, Keno (Isaac) e Kauã Elias (John Kennedy). Técnico: Mano Menezes.

GOLS – Vegetti aos 22 minutos do primeiro tempo. Victor Luiz aos 19 do segundo.

CARTÃO AMARELO – Victor Luis, Ganso, Mano Menezes, Alexsander, Vegetti, Arias, Rayan.

ÁRBITRO – Anderson Daronco (RS).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).