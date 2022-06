Vasco vence Bahia em casa e vai à final da Copa do Brasil sub-17 Com dois de André e um de Estrella, cruz-maltinos garantem a vaga na decisão com vitória contundente e esperam o vencedor de Palmeiras x Sport

O Vasco garantiu sua vaga na final da Copa do Brasil sub-17 ao vencer o Bahia por 3 a 0 na noite desta quinta, em São Januário. A equipe cruz-maltina já tinha feito 2 a 0 no jogo de ida e selou a classificação com uma vitória contundente em casa.





Os donos da casa dominaram a etapa inicial, marcando mais presença na área, enquanto o Bahia buscava levar perigo em contra-ataques rápidos. Ambas as equipes tiveram boas chances de gol durante os 45 minutos iniciais. Já no 2° tempo, os cruz-maltinos mantiveram a intensidade e mataram a partida com dois gols.

Quase no fim do 1° tempo, Paulinho cruzou pela direita e André se esticou para desviar e fazer o primeiro gol cruz-maltino. Aos 10 minutos da etapa complementar, o Vasco ampliou a vantagem com Estrella, que bateu de chapa e de primeira no canto ao receber um cruzamento do lado direito. Na marca dos 15′, André bateu para o gol após ajeitada de Estrella e fechou a conta.

Na decisão, o Vasco enfrenta o vencedor de Sport x Palmeiras. A equipe paulista venceu na ida por 5 a 2, em Recife. Os jogos da final acontecem nos dias 15 e 22 de junho.

