Vasco vai tentar reação no Brasileirão contra o Cruzeiro em São Januário vazio

Desde já, antes do término do primeiro turno, lutando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Vasco enfrenta o Cruzeiro neste sábado, às 16h, no estádio São Januário, pela 14ª rodada. O time celeste tenta se manter longe da degola e vai ter uma vantagem porque o time cruzmaltino não vai contar com o apoio de sua torcida. O estádio vai estar vazio por causa de punição imposta ao clube carioca pelo STJD por causa dos tumultos causados pela torcida após a derrota para o Goiás, por 1 a 0, quatro rodadas atrás.

A situação do Vasco é delicada. Venceu um jogo nos últimos cinco e vem de derrota no clássico para o Botafogo por 2 a 0. O time está sem treinador e aparece apenas na 18ª posição, com nove pontos, somente à frente de América-MG (nove) e Coritiba (sete).

A situação do Cruzeiro é um pouco mais confortável. O time celeste não encanta, mas continua firme no seu objetivo de ficar longe da degola. Atualmente, é o 12º colocado, com 18 pontos. Na última rodada, arrancou um 0 a 0 com o Internacional no Beira-Rio.

O Vasco terá boas novidades para o duelo com o Cruzeiro. O zagueiro Maicon, ex-Santos, e o atacante Serginho, que estava no Girensunspor, da Turquia, foram regularizados e estão à disposição do técnico interino William Batista.

O treinador, no entanto, não terá o lateral-esquerdo Lucas Piton, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o volante Jair, lesionado. Já o meia-atacante Gabriel Pec, que cumpriu suspensão diante do Botafogo, retorna. Maicon deve entrar no meio da defesa, com isso Leo vai atuar improvisado na esquerda. Na frente, a novidade deve ser a estreia de Serginho.

“A gente sabe que futebol é um esporte de muita cobrança. Tem que dar resultado a todo tempo. Medo é uma palavra que não tenho porque sei de fato que os problemas não só da minha vida pessoal, mas de todo mundo, do pessoal do clube e dos torcedores muitas vezes são problemas muito maiores no nosso contexto”, explicou o treinador.

Do lado do Cruzeiro, o técnico Pepa também ganhou reforços importantes. O lateral Palácios e o atacante Paulo Vitor tiveram seus nomes publicados no BID e devem ficar à disposição no banco de reservas.

O treinador tem dois desfalques. O zagueiro Lucas Oliveira e o lateral Marlos estão suspensos. Neris e Kaiki treinaram nas respectivas posições. No ataque, a dúvida é entre Stênio e Gilberto.

“Nós queremos ganhar sempre. E quando encontrarmos um adversário melhor, o que não pode faltar é atitude, organização e sermos combativos. É assim que vamos encarar todos os nossos adversários”, disse Pepa.

