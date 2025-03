Vasco usa o Engenhão como arma para vencer o Flamengo no ‘Clássico dos Milhões’

Um dos confrontos estaduais mais badalados do futebol brasileiro, conhecido como ‘Clássico dos Milhões’ vai colocar Vasco e Flamengo frente à frente pela abertura das semifinais do Campeonato Carioca de 2025. A novidade, desta vez, será o local do duelo entre os velhos rivais: o estádio Nilton Santos, o Engenhão, com seu polêmico piso sintético.

Este primeiro jogo vai começar às 17h45 deste sábado, com o segundo marcado para o outro sábado, dia 8, no Maracanã. Dono da melhor campanha, que valeu a Taça Guanabara, o Flamengo jogo por igualdade no saldo de gols agregado diante do Vasco, quarto colocado na fase inicial.

Com o estádio de São Januário vetado pela Polícia Militar para os clássicos devido à falta de segurança, o Vasco, como mandante, criou um fato novo ao optar em jogar no campo do Botafogo, preterindo o Maracanã, palco de tantos clássicos entre eles ao longo de dezenas de anos.

O presidente vascaíno, Pedrinho, acredita que escolha pelo Engenhão terá um efeito psicológico importante. “Quando a gente joga como mandante no Maracanã, só vale a nomenclatura, porque não conseguimos exercer nenhum processo como mandante. O Vasco não se sente como mandante, porque o estádio é administrado pelo Flamengo.”

Mas o ex-jogador e agora dirigente fez questão de ressaltar que não se trata de ‘birra, nem de querer arrumar briga’, e finalizou: “Meus jogadores precisam se sentir como visitantes”. Os jogadores vascaínos treinaram quarta e sexta-feira no Engenhão para uma maior adaptação ao piso sintético, tão criticado nos últimos dias por astros brasileiros, como Neymar, Lucas (São Paulo), Gabigol (Cruzeiro), Thiago silva (Fluminense) além de Léo Ortiz e Varela, do próprio Flamengo.

O Engenhão terá capacidade máxima, inclusive, com a utilização dos setores Norte e Sul – atrás dos gols – que permite mais oito mil torcedores. O Bepe (Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios) queria preservar estes locais por questão de segurança, porque serviriam para dividir as duas torcidas.

Pelo regulamento, cada clube tem direito a metade da carga de ingressos. O total de ingressos deve ser pouco superior a 38 mil torcedores, bem menos dos 60 mil que normalmente são liberados para os jogos no Maracanã. Mas o efetivo segurança será parecido. O Bepe vai mobilizar 670 policiais e vai interditar todas as ruas no entorno do estádio.

OS TIMES

O Vasco pode ter três novidades. O meia Nuno Moreira e os atacantes Benjamín Garré e Loide Augusto tiveram seus nomes publicados no BID da CBF e estão à disposição do técnico Fábio Carille. Caso sejam relacionados, a tendência é que eles comecem como opções no banco de reservas.

Apesar das boas notícias, o clube pode ter problemas no meio-campo. Titular e peça importante no esquema tático, Tchê Tchê é dúvida. O volante está se recuperando de dores no joelho direito e não teve sua presença confirmada. Paulinho e Matheus Carvalho surgem como opções.

No ataque, os jovens Lukas Zuccarello e Rayan disputam uma vaga. O primeiro começou a ganhar espaço há pouco tempo e agradou a comissão técnica, enquanto o segundo teve pouco tempo para trabalhar com o comandante, porque estava representando a seleção brasileira no Sul-Americano sub-20, onde foi campeão e um dos destaques. O escolhido deve completar o setor ofensivo com Philippe Coutinho e Vegetti.

O Flamengo não poderá contar com o zagueiro Danilo. O veterano está realizando trabalhos de carga no CT Ninho do Urubu após sentir um incômodo muscular e está sendo preparado para um possível retorno no jogo da volta.

Além dele, o lateral-esquerdo Alex Sandro, que se recupera de uma lesão na coxa esquerda, e os atacantes Juninho e Michael, com edema muscular na coxa direita e dores na posterior da coxa esquerda, respectivamente, também são desfalques. Substituído contra o Maricá, no último sábado, com dores na coxa direita, Everton Cebolinha também deve ficar de fora.

Recuperado após sofrer um corte no pé em casa, o meia De La Cruz volta a ficar à disposição do técnico Filipe Luís. O lateral-esquerdo Ayrton Lucas está 100% fisicamente depois de um período longe dos gramados por conta de um trauma no joelho esquerdo e também é novidade.

O zagueiro Cleiton não estará disponível. Punido pelo STJD por dois jogos depois de acertar um soco no rosto de Alexander Barboza, do Botafogo, o jogador deve retornar na partida de volta. Campeão com a seleção brasileira sub-20, o jovem Iago, que atua na mesma posição, será novidade no banco de reservas.

FICHA TÉCNICA

VASCO X FLAMENGO

VASCO – Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair e Tchê Tchê; Philippe Coutinho, Vegetti e Rayan. Técnico: Fábio Carille

FLAMENGO – Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Gonzalo Plata, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Técnico: Filipe Luís

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araújo .

HORÁRIO – 17h45.

LOCAL – Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).