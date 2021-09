Vasco terá um retorno, mas dois jogadores são dúvidas para o jogo contra o Confiança, pela Série B Léo Matos volta de suspensão no domingo, às 18h15, no Estádio Batistão. Andrey sentiu um desconforto na posterior da coxa direita e será reavaliado, e Gabriel Pec inspira cuidados

Depois de dois empates seguidos, o Vasco engatou duas vitórias no comando de Fernando Diniz e retomou a confiança em campo. Para a próxima rodada, diante do Confiança (SE), atual penúltimo colocado, no Batistão, domingo, às 18h15, pela 28ª rodada da Série B, a equipe terá um retorno certo, mas um jogador será reavaliado e outro sentiu contra o Goiás.

Com isso, o lateral-direito Léo Matos volta após cumprir suspensão diante dos goianos. No duelo desta segunda, Zeca atuou na direita e o jovem Riquelme se destacou na esquerda com boa atuação e assistência para o primeiro gol da equipe, marcado por Morato.

Por outro lado, Andrey foi substituído ainda no primeiro tempo ao sentir um desconforto na posterior da coxa direita. O volante será reavaliado nos próximos dias, mas já iniciou o tratamento logo após o jogo em São Januário.

Outro jogador que saiu com desgaste foi Gabriel Pec, autor do segundo gol da vitória sobre o Esmeraldino. O atacante entrou no fim do primeiro tempo, mas pediu para ser substituído antes do fim a partida. Ele deve, naturalmente, inspirar cuidados nos próximos dias.

O zagueiro Ernando segue no processo de recondicionamento físico para voltar a ser relacionado. Michel, por sua vez, completará na próxima rodada um turno inteiro longe dos gramados. O zagueiro Miranda foi suspenso pela Conmebol após ser flagrado no exame antidoping e segue de fora.



Com o triunfo, o Cruz-Maltino soma 40 pontos e agora aguarda a sequência da rodada para tentar diminuir a diferença para o G4, que atualmente é de 4 pontos, com um jogo a mais. Caso CRB volte a tropeçar, a equipe aumentará as chances de encostar nos quatro primeiros e sonhar ainda mais com o acesso.

