Vasco tenta superar desfalques para se reabilitar diante do Confiança

Ainda lutando contra a instabilidade no Campeonato Brasileiro da Série B, o Vasco recebe o Confiança, neste sábado, às 16h30, em São Januário, no Rio, pela nona rodada. Para tentar a reabilitação, o cruzmaltino vai ter que superar cinco baixas do jogo em que perdeu para o Goiás, por 1 a 0, em Goiânia.

Com 10 pontos, o Vasco ocupa a nona colocação, enquanto o Confiança tem oito pontos, em 15º lugar. Não vence há duas rodadas, tendo perdido seu último jogo em casa para o Coritiba, por 1 a 0.

O técnico Marcelo Cabo terá dores de cabeça para montar o Vasco. Bruno Gomes e Juninho foram expulsos diante do Goiás, enquanto o meia Galarza, além dos atacantes Morato e Léo Jabá levaram o terceiro cartão amarelo e vão cumprir suspensão automática.

Entretanto, vai ter vários retornos. O meia Marquinhos Gabriel havia sido poupado, enquanto os laterais Zeca e Riquelme estão de volta depois de serem liberados por ter perdido parentes próximos. Andrey e Michel serão os volantes, com Marquinhos Gabriel, Sarrafiore e Gabriel Pec completando o meio-campo.

Assim, Cabo mantém o mesmo esquema 4-5-1 com Cano isolado no ataque. “A gente tem que dar crédito para quem entra. Temos muitos desfalques, mas quem entra fica com a responsabilidade de resolver e com a chance de ser firmar no time”, disse o técnico vascaíno.

O clima tenso em São Januário foi quebrado com a convocação do goleiro Lucão para a seleção olímpica. O jogador se emocionou e foi alvo de brincadeiras dos companheiros, que o derrubaram no campo e lhe deram muitos tapas no batismo.

Mesmo reserva de Vanderlei, ele atuou 14 jogos nesta temporada. Com 20 anos, ele será o terceiro goleiro na seleção, que já tem Santos (Athletico) e Brenno (Grêmio). Além disso, já frequentou várias vezes as seleções de base.

No Confiança, a principal novidade é a presença do atacante Hernane Brocador, ex-Sport. O time sergipano não vai ter o zagueiro Nery Bareiro e o volante Serginho, ambos suspensos. Leandro Silva deve entrar na defesa e Bruno Sena no meio-campo. As mudanças, porém, não foram confirmadas pelo técnico Rodrigo Santana.

