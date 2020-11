Vasco tenta frear embalo do Palmeiras e se manter fora da zona de rebaixamento

O Vasco sabe que precisa de pontos neste domingo, em São Januário, para não entrar na zona de rebaixamento. Às 16 horas, a missão dos cariocas será frear o embalo do Palmeiras e ganhar um respiro no Brasileirão. No encontro de técnicos portugueses, Ricardo Sá Pinto espera levar a melhor sobre Abel Ferreira.

Enquanto o Vasco sofre para ganhar na elite e soma apenas cinco vitórias na competição, o Palmeiras vem empolgado por cinco triunfos seguidos. Ciente da força e do bom momento do oponente, Sá Pinto estuda mandar a campo uma escalação com três zagueiros. O capitão Leandro Castán pode ter a companhia de Miranda e Ricardo Graça. Fechar a casinha, para o treinador, não significa abdicar de buscar a vitória. Ao contrario.

Sá Pinto quer surpreender nos contragolpes e tem ótimos motivos para ter confiança em resultado positivo. No confronto contra o compatriota, ele contará com o retorno do artilheiro German Cano, dono de 16 gols no ano. O argentino está recuperado das dores musculares que o impediram de jogar sob a direção do português. Voltaria para desencantar de um jejum de gols que dura desde 13 de setembro. Só não está confirmado desde o início. De quebra, o atacante colombiano Gustavo Torres foi inscrito no BID, da CBF, e também é opção ofensiva.

Aos poucos, o Vasco vai ganhando a identidade de Sá Pinto. Neste domingo, muitas caras novas podem começar o jogo. Léo Mattos na direita, Léo Gil, no meio, e Gustavo Torres, na frente, são nomes pedidos pelo português em sua missão de fugir do rebaixamento.

O Vasco vem de oito jogos sem vitórias no Brasileirão e apenas dois pontos somados. Desde um 3 a 2 sobre o Botafogo no Engenhão. Em São Januário completará dois meses sem triunfos na competição caso tropece diante dos paulistas. Evitar a marca é a dura missão desse domingo.

Com os reforços entrando, a torcida confia numa volta por cima e em ressurgimento na competição. O Vasco iniciou bem a competição e chegou a liderar. A esperança é que os resultados positivos nas primeiras rodadas sejam restabelecidos. Será o primeiro confronto do ano com o Palmeiras. Ambos se enfrentariam na rodada de estreia e o duelo foi adiado, ainda sem data.

