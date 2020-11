Vasco tenta desencantar no Brasileirão diante do Goiás e sair da zona da degola

Cinco derrotas seguidas no Brasileirão e sete rodadas sem triunfar na competição. Depois de brigar no topo da tabela, o Vasco despencou para as últimas colocações com a série ruim. Neste domingo, às 20h30, na Serrinha, buscará desencantar diante do lanterna Goiás para sair da temida zona de rebaixamento.

A vitória do meio de semana diante do Caracas, na Copa Sul-Americana, reanimou o grupo e renovou a esperança de fuga da zona de rebaixamento. A meta é vencer os goianos e iniciar arrancada para bem longe da faixa de risco.

O técnico Ricardo Sá Pinto deve ter uma equipe bem modificada na Serrinha. O meia Benítez se recuperou das dores musculares, treinou normalmente e deve ser o armador. Autor do gol da vitória diante do Caracas, Tiago Reis deve ser o centroavante titular. Cano está machucado.

O setor com mais mudanças, contudo, será a defesa. Vai ser completamente diferente em Goiânia. Marcelo Alves, novo titular de Sá Pinto, testou positivo para a covid-19 e ficará de quarentena por 10 dias. Para piorar, Leandro Castán está suspenso. Miranda, que havia perdido a posição, e Ricardo Graça, recuperado de lesão, formam o setor.

O registro de Léo Matos apareceu no BID da CBF e o lateral-direito deve fazer sua estreia em Goiânia. Entraria na vaga de Cayo Tenório. O jogador veio da Europa sob indicação de Sá Pinto.

Modificada, a defesa tentará acabar com o alto número de gols sofridos nas últimas rodadas do Brasileirão. Foram nove jogos seguidos sendo vazado, com 19 gols sofridos, acima de dois por partida.

Ir bem atrás será vital para o retorno das vitórias. Isso pelo fato de o time vir anotando muitos gols, mesmo nos jogos no qual o Vasco acabou superado.

