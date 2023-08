Vasco tenta deixar a lanterna e Grêmio busca retorno à segunda posição do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/08/2023 - 6:40 Compartilhe

Companheiros na Série B de 2022, Vasco e Grêmio tiveram retorno ao Brasileirão bem diferentes nesta temporada. Os cariocas estão em situação muito delicada na zona de rebaixamento, em último, mesmo com todo o investimento da empresa 777 Partners. Por outro lado, os gaúchos ocupam o G-4 e ainda mantêm a esperança pelo título, apesar de difícil. Neste domingo, às 16h, os times se reencontram em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 18ª rodada, penúltima do primeiro turno.

A partida será realizada sem torcida, uma vez que o Vasco ainda está punido por conta da confusão em jogo com o Goiás, em junho. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) liberou o local para receber apenas mulheres, crianças e pessoas com deficiência, mas depois quem barrou a medida foi o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Depois de quatro derrotas seguidas, o Vasco está na lanterna (20º) com apenas nove pontos, sete a menos do que o primeiro fora do Z-4, que é o Goiás, com 16. O cruzmaltino tem um jogo a menos, justamente diante do América-MG, 19º com dez pontos.

O técnico Ramón Díaz tem novas opções para montar o time, uma vez que o Vasco buscou oito reforços, além do retorno do atacante Rossi, que ainda será anunciado. O último atleta confirmado foi o atacante argentino Pablo Vegetti, de 34 anos, que foi artilheiro do Campeonato Argentino com 13 gols. Ele já está regularizado e, por causa da carência do time na posição, existe a chance de ser titular no lugar de Figueiredo ou Sebastian Ferreira.

Apesar de enxergar melhora do time vascaíno, Ramón Díaz admitiu que a pressão é um grande obstáculo. “Existe a evolução. Temos que seguir trabalhando, há muito o que fazer. Temos que dar principalmente mais confiança para a equipe porque tivemos situações, mas não concluímos. Temos que trabalhar muito para poder tranquilizar o time, que está muito pressionado”, explicou.

O Grêmio, por outro lado, mostrou consistência em seu retorno, sendo campeão estadual. Também está vivo nas semifinais da Copa do Brasil, embora Renato Gaúcho tenha praticamente desistido após derrota no primeiro jogo para o Flamengo, por 2 a 0, em Porto Alegre (RS). No Brasileirão, está em quarto lugar, com 30 pontos, atrás de Botafogo, com 41, e Flamengo e Palmeiras, com 31.

O meio-campo Cristaldo segue como desfalque por lesão muscular, ficando Nathan e Ferreira como opções para substituí-lo. O zagueiro Kannemann, com fratura na mão, é outro desfalque. Assim, o setor defensivo continua com Bruno Uvini e Bruno Alves, que têm correspondido. A boa notícia fica por conta do zagueiro e ex-capitão Pedro Geromel, que pode aparecer entre os relacionados. Reinaldo também volta ao time titular após cumprir suspensão, fortalecendo o lado esquerdo.

Após a derrota para o Flamengo, Renato Gaúcho está concentrado no Brasileirão, mas fez alerta sobre o Vasco. “Nosso maior objetivo agora é o Campeonato Brasileiro, tenho certeza que ainda dá para brigar pelo título. Se não der, buscaremos uma vaga direta na Libertadores. Vamos enfrentar o Vasco, que não está bem, mas isso não quer dizer que será fácil. Muitas vezes, é ainda mais difícil”, projetou.

