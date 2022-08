Vasco tem queda de aproveitamento e liga alerta para reta final da Série B

admin3 22/08/2022 - 7:00 Compartilhe

Mesmo consolidado no G-4 da Série B, o Vasco viu o seu desempenho despencar nos últimos dois meses. Prova disso estão nos números das última dez rodadas da competição. Analisando apenas este período do campeonato, que começou no final de junho, o Cruz-Maltino tem só a 13ª melhor campanha do Brasileirão, com 12 pontos em 30 disputados. É o pior aproveitamento entre os dez primeiros colocados na classificação.

Nas últimas dez rodadas, o Vasco teve apenas três vitórias, três empates e quatro derrotas, o que representa um aproveitamento de 40%. Antes disso, ao final da 15ª rodada, o Cruz-Maltino tinha conquistado 66,6% dos pontos disputados até então.

Para alívio do Vasco, os times que estão na briga para se aproximar do G-4 da Série B não conseguiram der um desempenho muito melhor neste período. O Tombense, atual quinto colocado, fez 15 pontos nos últimos 30. O Londrina (6º) fez 14 e o CRB (7º) conseguiu 16 pontos nas últimas dez rodadas. Assim, é claro, a vantagem do Vasco, que era nove pontos, diminuiu, agora, para seis.

Na quarta colocação da Série B, o Vasco continua com uma certa folga na tabela. Mas o desempenho nas últimas rodadas faz valer ligar o alerta para a reta final da Série B e para o time tentar conseguir confirmar o acesso o mais rápido possível.

Classificação nas últimas 10 rodadas da Série B



1º – Grêmio – 19 pontos (SG 9)

2º – Cruzeiro – 19 (SG 6)

3º – Ponte Preta – 18

4º – Bahia – 16 (SG 5)

5º – CRB – 16 (SG 0)

6º – Ituano – 15 (SG 2)

7º – Tombense – 15 (SG -1)

8º – Sampaio Corrêa – 14 (SG 2)

9º – Chapecoense – 14 (SG 2)

10º – Londrina – 14 (SG 0)

11º – Sport – 13 (SG 0)

12º – Criciúma – 13 (SG 0)

13º – Vasco – 12 (SG 0)

14º – Vila Nova – 12 (SG -1)

15º – Novorizontino – 11 (SG -2)

16º – CSA – 11 (SG -5)

17º – Brusque – 11 (SG 0)

18º – Guarani – 10

19º – Náutico – 6 (SG -8)

20º – Operário – 6 (- 12)

