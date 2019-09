Vasco tem problemas para escalar volantes contra Corinthians

O Vasco não terá Richard e Fellipe Bastos no jogo do próximo domingo (30) contra o Corinthians. Os dois jogadores estão emprestados à equipe carioca justamente pelo time paulista. Assim, as baixas no meio-campo vascaíno devem obrigar o técnico Vanderlei Luxemburgo a recorrer à promissora base do time da colina. Andrey deve ser titular, e Bruno Gomes deve estar entre os relacionados contra o Timão.

“Um jogador que gosto muito, até pelo estilo, é o Douglas”, do Aston Villa (Inglaterra), afirma o jovem Bruno Guedes ao citar suas referências no futebol. Durante entrevista à “Vasco TV”, o volante de 18 anos também recordou como sentiu-se ao ser chamado para treinar com os profissionais: “Foi uma emoção muito grande”.

O Vasco também não vai contar com o zagueiro colombiano Henríquez, suspenso por cartão amarelo. O defensor deve ser substituído por Werley. No treino desta quinta (26) Talles Magno foi poupado, mas não preocupa para o jogo de domingo.

Pelo lado corinthiano, Fábio Carille não vai contar com o atacante Vágner Love, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. O treinador tem ainda a tarefa de reanimar o elenco do Timão após a eliminação da Copa Sul-americana.

Reforço internacional na Colina

A novidade do dia é que, em São Januário, cresce a expectativa de um possível acerto do Vasco com o colombiano Fredy Guarín. O clube corre contra o tempo, pois na próxima sexta termina o prazo para a inscrição de novos jogadores no Brasileirão.