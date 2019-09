Vasco tem jogadores importantes pendurados no confronto contra o Cruzeiro; confira:

Rio – O Vasco enfrenta o Cruzeiro neste domingo, às 19h, pela 17º rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. O clube cruzmaltino entra em campo com jogadores importantes pendurados, e precisa tomar cuidado para não perder tais peças para o próximo jogo, contra o Bahia, no sábado que vem.

Veja a lista de jogadores com dois amarelos:

Fellipe Bastos

Marrony

Oswaldo Henríquez

Richard

Talles Magno

Yago Pikachu

Dos listados, apenas Fellipe Bastos deverá começar a parida na reserva. Vale ressaltar que Bastos, fez um dos dois gols na vitória do Vasco contra o São Paulo.

Com um resultado positivo no embate deste domingo, o Vasco pode chegar a zona de classificação da Sul-Americana, e se distanciar do que o técnico Vanderlei Luxemburgo chama de “zona da confusão”.