Vasco tem estreia de Fernando Diniz e Grêmio joga pela vaga antecipada na Sul-Americana

Depois da derrota acachapante por 4 a 1 para o Puerto Cabello-VEN, o Vasco conseguiu convencer Fernando Diniz a assumir o comando técnico. Ele irá fazer sua estreia nesta terça-feira, diante o Lanús-ARG, no estádio La Fortaleza, na Argentina, pela quinta rodada do Grupo G, tendo que vencer para depender só de si na última rodada para garantir pelo menos uma vaga nos playoffs na Copa sul-americana.

O time cruzmaltino vem de astral baixo desde a saída de Fábio Carille e acumula oito jogos sem vencer na temporada. Sob o comando do interino Felipe Maestro, foram três jogos e pelo Brasileiro, na última rodada, sofreu a virada para o Vitória, por 2 a 1, em Salvador (BA), mesmo atuando desde a metade do primeiro tempo com um jogador a mais.

No Brasileirão, está na zona de rebaixamento, e, além da má fase, convive com crise interna da gestão do presidente Pedrinho.

Na chave da Sul-Americana, está em segundo lugar, com cinco pontos, três a menos que o líder Lanús, porém com um a mais que Puerto Cabello-VEN e Melgar-PER, ambos com quatro, e que se enfrentam simultaneamente na Venezuela.

Em situação bem mais confortável está o Grêmio. Vice-líder do Grupo D, com oito pontos, está invicto na competição continental. O time de Mano Menezes pode inclusive se garantir, no mínimo, nos playoffs em caso de empate contra o líder Godoy Cruz-ARG, na terça-feira, às 19h, na Arena do Grêmio. Caso venha conquistar os três pontos, assume a liderança, ultrapassando os argentinos, que somam 10, e entram em campo classificados pelo menos para os playoffs.

A noite ainda tem os duelos entre Nacional de Potosí-BOL contra o Boston River-URU, às 19h, pelo Grupo A. A dupla está fora da zona de classificação e entra em campo para seguir viva na última rodada. Já às 21h30, o Unión Santa Fé-ARG mede forças contra o Mushuc Runa-EQU, pelo Grupo E, do já eliminado Cruzeiro.

Confira os jogos desta terça-feira:

19h

Grêmio x Godoy Cruz-ARG

Nacional de Potosí-BOL x Boston River-URU

21h30

Lanús-ARG x Vasco

Puerto Cabello-VEN x Melgar-PER

Unión Santa Fé-ARG x Mushuc Runa-QUE